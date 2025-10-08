Son Mühür/ Osman Günden - İstanbul’da yaşayan Vedat Akkuş, 2023 yılında yutkunma güçlüğü nedeniyle gittiği hastanede yemek borusu kanseri tanısı aldı. Tümörün ses tellerine çok yakın olması nedeniyle ameliyat yerine radyoterapi ve kemoterapi uygulanmasına karar verildi. Tedavi başarıyla sonuçlansa da, süreç içinde yemek borusunda ciddi bir daralma oluştu.

Radyoterapiden sadece 16 gün sonra tükürüğünü dahi yutamayacak hale gelen Akkuş, yaklaşık iki yıl boyunca midesine yerleştirilen tüple beslendi. Günlük yaşamı tamamen değişen genç adam, “Benim için çok zor bir dönemdi. Aktif bir insandım, bir anda her şeyim elimden gitti. Ama sabırla araştırdım, doktorlarla görüştüm. Şimdi yeniden sıvı ve katı gıdaları tüketebiliyorum.” dedi.

“Şeydanur’un hikayesinden ilham aldım”

Uzun süredir tedavi arayışı içinde olduğunu belirten Vedat Akkuş, daha önce benzer bir rahatsızlık yaşayan Şeydanur Yüce’nin iyileşme sürecini konu alan haberi okuduktan sonra İzmir’e gitmeye karar verdiğini söyledi:“Onun haberini okuyunca umutlandım. Ben de defalarca farklı doktorlara gittim ama her seferinde ses tellerimi kaybedeceğimi söylediler. Çok korkuyordum. Sonunda İzmir’deki doktorlara ulaştım. Riskli bir ameliyat olacaktı ama başka seçeneğim yoktu.”

Zor ama başarılı geçen operasyon

İzmir’de özel bir hastanede yapılan muayenede, Vedat Akkuş’un yemek borusunun tamamen tıkandığı tespit edildi. Doktorlar, bu durumda uygulanan yöntemin oldukça nadir ve riskli olduğunu belirtti.

Gastroenteroloji ve genel cerrahi ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyonla, daralan bölge açıldı ve hastanın yutma fonksiyonu yeniden kazandırıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren hekimlerden biri, “Hastamızın yemek borusu tamamen kapanmıştı. Bu, endoskopiyle bile geçilemeyecek düzeyde bir tıkanıklıktı. Riskleri anlattık, düşünmesi için süre verdik. Ameliyat oldukça zor geçti ama başarılı olduk. Vedat Bey artık tükürüğünü yutabiliyor, sıvı gıdaları tüketebiliyor. Bu hem onun yaşam kalitesini hem de psikolojisini olumlu etkiledi.” dedi.

“Yeniden yutmak bile mucize gibi”

İki yıl aradan sonra ilk kez meyve suyu içebildiğini söyleyen Vedat Akkuş, “İçmeden önce çok korktum. Daha önce denediğimde nefes boruma kaçmıştı. Şimdi yeniden yutabiliyor olmak benim için mucize gibi. Hayat kalitem tamamen değişti.” ifadelerini kullandı.