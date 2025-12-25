Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Çankaya Katlı Otoparkı, yapılan incelemeler sonucunda depreme karşı riskli bulunması nedeniyle kapatılıyor. Belediye, yapının güçlendirilmesine yönelik seçeneklerin teknik, ekonomik ve planlama açısından uygun olmadığı sonucuna varıldığını, bu nedenle yıkım kararı alındığını açıkladı. Bu doğrultuda otoparkın bugünden itibaren hizmet dışı bırakıldığı, 1 Ocak itibarıyla da araç kabul edilmeyeceği bildirildi.

Söz konusu yapıyla ilgili süreçte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın dikkat çeken bir çağrısı olmuştu. Tugay, otoparkın büyük hissedarları arasında yer alan Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Ziraat Bankası’nın talep etmeleri halinde güçlendirme çalışmasını üstlenebileceğini ifade etmişti. Ancak aradan geçen sürede iki kurumdan da bu yönde bir girişim gelmedi. Belediyenin kapatma kararını uygulamaya koymasıyla birlikte tartışmalar yeniden alevlendi.

AK Parti karara itiraz etti

AK Parti cephesi, Çankaya Katlı Otoparkı’nın kapatılmasına başından bu yana karşı çıktı. Özellikle kararın yılbaşı öncesine denk gelmesi, siyasi ve ticari çevrelerde tepkiye neden oldu. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, kapatma kararının bölgedeki esnafı ciddi şekilde etkileyeceğini savunarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi.

Başdaş, yaptığı açıklamada 2020 yılında alınan karot örneklerine dikkat çekerek, otoparkla ilgili sürecin çelişkilerle dolu olduğunu ileri sürdü. Depreme dayanıksız olduğu belirtilen yapının yıllardır günde binlerce araca hizmet verdiğini hatırlatan Başdaş, bu durumun kamuoyu açısından soru işaretleri yarattığını ifade etti.

“Zamanlama esnafa zarar verir”

Başdaş, yılbaşı döneminin esnaf açısından en yoğun ve kritik zamanlardan biri olduğunu belirterek, tam da bu süreçte otoparkın kapatılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Yapının hisselerinin büyük bölümünün Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’na ait olduğunu hatırlatan Başdaş, bu kurumların güçlendirme seçeneğini üstlenmeye hazır olduğunu ancak buna rağmen kapatma kararının uygulanmasını eleştirdi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak esnafın yanında olduklarını vurgulayan Başdaş, Çankaya Katlı Otoparkı’nın esnafın iş yaptığı en yoğun dönemde kapatılmasına karşı duracaklarını ve bu sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.