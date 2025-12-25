Son Mühür/ Seçil Ünlü - Konak Belediyesi tarafından İsmet İnönü Anı Evi’nde düzenlenen anma törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz ve ilçe yöneticileri, Atatürkçü Yaşam Derneği İzmir Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, 68’liler Platformu yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, konuşmaların ardından konuklar İsmet İnönü Anı Evi’ni gezdi.

Mutlu: “Yolumuzdan bir adım bile geri atmadan devam edeceğiz”

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İsmet İnönü’nün Konak’ta doğmuş olmasının ilçe için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. İnönü’nün yaşamını, Kurtuluş Savaşı’ndan Lozan Antlaşması’na, çok partili yaşama geçişten demokrasi mücadelesine uzanan onurlu bir yolculuk olarak tanımlayan Mutlu, cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mutlu, Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve tüm cumhuriyet kahramanlarının anısını yaşatmanın ve ideallerini gelecek kuşaklara aktarmanın temel sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Gürel: “Yazdıkları tarih dünyaya mal olmuştur”

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Başdanışmanı ve Atatürk araştırmacısı Ahmet Gürel, İnönü’nün Lozan Barış Konferansı’ndaki rolüne ve halkçı, devletçi kimliğine dikkat çekti. Gürel, Atatürk ve İnönü’nün yükselttiği ulusal değerlerin evrensel bir tarih yazdığını vurguladı.

Tamtürk: “Barışı ve kamucu devlet aklını savundu”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, İnönü’nün Atatürk devrimlerini sürdüren ve tamamlayan bir lider olduğunu belirtti. Lozan’daki eşit yurttaşlık ısrarı ve İkinci Dünya Savaşı sürecindeki barışçı tutumunun, İnönü’nün en önemli başarıları arasında yer aldığını ifade etti.