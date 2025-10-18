Son Mühür/Merve Turan- Ünlü isimlere yönelik narkotik operasyonu kapsamında alınan uyuşturucu testlerinde bazı ünlülerin sonuçlarının pozitif çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Test sonucu pozitif çıkan isimler arasında yer alan Derin ve Deren Talu’nun annesi Defne Samyeli, sürece ve açıklanan sonuçlara sert tepki gösterdi.

19 ünlü isim hakkında işlem başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Ekim’de aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince işlem başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde alınan kan ve saç örneklerinin Adli Tıp Kurumu’nda incelenmesi sonucunda sekiz ünlü ismin testlerinde yasaklı madde tespit edildi.

Testi pozitif çıkan isimler arasında Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım ve Metin Akdülger yer aldı.

Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk’ün testlerinde ise herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı.

Talu kardeşlerden ortak açıklama: “Hayatımızda uyuşturucu kullanmadık”

Test sonuçlarının açıklanmasının ardından Derin ve Deren Talu kardeşler sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımladı.

Kardeşler açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Sonuçlar karşısında büyük bir şok içerisindeyiz. Hayatımız boyunca uyuşturucu kullanmadık. Çıkan sonuçlar gerçeği yansıtmıyor. Bir tek antidepresan olan sertralin maddesi doğru; zaten düzenli olarak doktor kontrolünde kullanıyorum. Bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha anladım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim, bağımsız bir kurumda yeniden test yaptıracağım.”

Talu kardeşler, yeniden test sürecine kısa sürede başlayacaklarını da duyurdu.

Defne Samyeli: “Bu operasyona da sonuçlara da güvenmiyoruz”

Kızlarının test sonuçlarının kamuoyuna yansımasının ardından açıklama yapan Defne Samyeli, hem yürütülen operasyon sürecine hem de Adli Tıp Kurumu’nun sonuçlarına tepki gösterdi.

Samyeli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben sigaranın bile yasaklanması gerektiğini savunan biriyim. Ancak burada yürütülen sürecin ne kadar sağlıklı olduğu tartışmalıdır. Gözaltına alınan kişilerin nasıl belirlendiği, haklarında hangi ihbarların bulunduğu biz ailelere dahi açıklanmadı çünkü dosyada gizlilik kararı var. Buna rağmen biz, çocuklarımızın test sonuçlarını basından öğreniyoruz. Adli Tıp Kurumu’nun bulgularına güvenmiyoruz. Bağımsız bir uzman hastanede testleri yeniden yaptıracağız.”