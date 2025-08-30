Kanal D’nin uzun soluklu dizisi ‘Arka Sokaklar’, 20. sezon hazırlıklarına başladı. Türk televizyon tarihinin en zamansız yapımlarından biri haline gelen dizinin kadrosu, yeni sezon için objektif karşısına geçti. Ekip, enerjik ve neşeli halleriyle yeni sezon öncesi moral depoladı.

Çekimlerde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Burak Satıbol ve Felicia Sağnak gibi dizinin sevilen isimleri yer alırken, kadroya Sarp Levendoğlu ve yıllar sonra diziye dönen Alp Korkmaz da katıldı. Bu sezon, sürpriz gelişmeler ve yepyeni hikâyelerle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan ekip, sezona damga vurmaya kararlı.

SETİN MASKOTU GARİP, YENİ SEZON ÇEKİMLERİNDE DE BAŞROLDEYDİ

Setin maskotu haline gelen ve Mesut Komiser’in (Şevket Çoruh) yanından ayrılmayan köpek Garip, çekimlerde de geleneği bozmadı. Aralarda Şevket Çoruh ile oyun oynayan Garip, objektif karşısına geçtiğinde ise adeta profesyonel bir oyuncu gibi davrandı.

SETİN EN EĞLENCELİ İKİLİSİ: ÖZGÜR OZAN VE ŞEVKET ÇORUH

Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, setin en neşeli ismi oldu. Gerçek hayatta da yakın dost olan Şevket Çoruh ile Ozan’ın keyifli anları objektiflere yansıdı. İkilinin enerjisi, hem set ekibini hem de hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Zafer Ergin ise her zamanki gibi hem ustalığı hem de babacan tavırlarıyla sette farkını ortaya koydu. “Rıza Baba” karakteriyle gönüllerde taht kuran oyuncu, yıllara meydan okuyan duruşuyla da dikkat çekti.

Dizinin kadın oyuncuları Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Felicia Sağnak, yaz arasına rağmen fit görünümleri ve zarafetleriyle göz kamaştırdı.

20. SEZONDA BÜYÜK SÜRPRİZ GELİYOR

‘Arka Sokaklar’ın 20. sezonunun ilk bölümü, Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atacak büyük bir sürprizle ekranlara gelecek. Cuma akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizi, yeni sezonda da aksiyon ve duyguyu bir arada sunmaya devam edecek.