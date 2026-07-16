Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin milli savunma konularında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Yankı Bağcıoğlu, başta S-400 meselesi olmak üzere çeşitli konularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Liyakata dayalı personel yönetimi esastır

İktidarın özellikle milli savunma sanayisi konularındaki özeleştiri yapması gerektiğini altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Milli savunma sanayisinde; etkin, adil ve denetlenebilir proje yönetimi ile kayırmacılıktan uzak liyakata dayalı personel yönetimi esastır. Milli savunma sanayisinde Türk milletinin ortak eseri başarılarla gurur duyarken, bazı konularda da düzeltici tedbirlerin alınması ve özeleştiri yapılması zorunludur” şeklinde konuştu.

“İhtiyacın çözülememesinin sorumluluğunun yüklenilmesi ve düzeltici tedbirlerin alınması zorunludur”

Son olarak, başta S-400 hava savunma sistemi başta olmak üzere, Altay tankı, TF-2000 hava savunma muhribi projelerindeki gecikmelerle ilgili iktidarın sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyleyen Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Halen çözülemeyen S-400 hava savunma sistemi fiyaskosunun, yönetim zafiyeti nedeni ile Altay tankı ve TF-2000 hava savunma muhribi projelerindeki gecikmenin, tüm devletler ciddi ilerlemeler kaydetmişken Çelik Kubbe Entegre Hava Savunma Sistemi Projesine geç başlanmasının, muharip hava gücündeki zafiyetin, (23 yılda sadece 30 F-16’nın envantere girmesinin), sahil Güvenlik Komutanlığı’nın arama kurtarma helikopteri zafiyetinin, TCG Anadolu’nun proje başlangıcında hedeflenen havadan kuvvet aktarımı ve darbe kapasitesinin yetersiz kalmasının, insansız hava araçlarında ulaştığımız üstün başarıya, İnsansız Deniz Araçlarında ulaşamamızın, ağır nakliye helikopteri, kargo/nakliye uçağına olan ihtiyacın çözülememesinin sorumluluğunun yüklenilmesi ve düzeltici tedbirlerin alınması zorunludur”