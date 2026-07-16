Bolu Valiliği, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte orman yangınlarını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı. Kent genelindeki tüm ormanlık alanlara girişler 15 Temmuz ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında durduruldu. Yalnızca resmi internet sitesinde ilan edilen alanlarda, belirlenen saatler ve şartlar dahilinde piknik yapılmasına müsaade edileceği aktarıldı.

"TÜM ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER 30 EYLÜL’E KADAR YASAKLANMIŞTIR"

Valilik tarafından alınan kararda, yangına sebebiyet verebilecek faaliyetlerin kısıtlandığı belirtilerek açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bolu ili sınırları içerisinde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler 15 Temmuz 2026 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Ancak Valiliğimiz resmi internet sayfasında ilan edilen Orman ve Tabiat Parklarında, yer ateşi yakılmamak kaydıyla sadece saat 10.00-20.00 arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabilecektir. Abant Milli Parkında ise yukarıda belirtilen saatler arasında sadece piknik tüpü kullanılabilecektir."

BELİRLENEN ŞARTLAR DIŞINDA ATEŞ YAKMAK YASAK

Kararda ayrıca, izin verilen yerler ve şartlar dışındaki ormanlık alanlarda her türlü ateşin, mangalın ve semaverin yasaklandığı vurgulandı. Ormanlık alanlara yakın bölgelerde yangına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımına da izin verilmeyeceği kaydedildi.

PİKNİK YAPILABİLECEK ALANLAR AÇIKLANDI

Valilik, gün içinde kontrollü piknik yapılabilecek alanların listesini de paylaştı. Orman parkları arasında Bolu Merkez’de Çakmaklar Çamlığı, Tokadi Hayrettin ve Gökdere, Dörtdivan’da Amanlar, Gerede’de Gerede Şehir Ormanı, Kıbrıscık’ta Devren Tarla, Mengen’de Şirinyazı, Seben’de ise Kozyaka ile Seben Gölü'nün bulunduğu belirtildi. Tabiat parkları kapsamında ise Bolu Merkez’de Ayıkayası, Göksu, Beşpınar ve Kargalı Gölcük, Mudurnu’nun Taşkesti beldesinde Sülüklü Göl, Kıbrıscık’ta Karagöl ve Gerede’de Arkut Dağı’nda kurallar çerçevesinde piknik yapılabileceği bildirildi.