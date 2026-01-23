Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğin korunması amacıyla 3 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı getirildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi ve protesto gibi her türlü etkinliğin yasak kapsamına alındığı bildirildi.

Yasak yarın sabah başlayacak

Valilik açıklamasına göre yasak kararı, 23 Ocak Cuma günü saat 08.00’de yürürlüğe girecek. Yasak, 25 Ocak Pazar günü saat 23.59’a kadar sürecek ve il merkezi ile birlikte tüm ilçelerde geçerli olacak.

Valilikten kapsamlı açıklama geldi

Şanlıurfa Valiliği’nin kamuoyuyla paylaştığı duyuruda, kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na dayandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, kişi dokunulmazlığının korunması ve kamu esenliğinin devam ettirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile ticari faaliyetler yasak kapsamı dışında tutulurken; il dışından veya çevre illerden bireysel ya da toplu şekilde gelerek kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçların giriş ve çıkışlarının da yasak kapsamında olduğu ifade edildi.

Diyarbakır’da yasak süresi 4 gün olarak açıklandı

Şanlıurfa’nın ardından benzer bir karar da Diyarbakır Valiliği tarafından alındı. Valilik, son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle kent genelinde 4 gün süreyle her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

Sınır hattındaki olaylar sonrası güvenlik önlemleri artırıldı

Suriye’de yaşanan olayların ardından sınır hattında bulunan Nusaybin ilçesinde düzenlenen bir yürüyüş sırasında Türk bayrağına yönelik saldırı gerçekleşmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bazı şüphelilerin tutuklandığı öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından kamuoyunda ve siyasi çevrelerde tansiyon yükselirken, alınan yasak kararlarının olası provokatif eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla uygulamaya konulduğu değerlendiriliyor.