Kayserispor deplasmanında 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılan Göztepe’nin teknik patronu Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Stoilov, iki ekibin de sahada üstünlük kurmak için mücadele verdiğini belirterek, “İki takım adına da çok zor bir mücadele gerçekleşti.

İki takım da tamamen kazanmak için oynadı. Ben ortaya çıkan sonucun gerçekçi bir sonuç olduğunu düşünüyorum” dedi.

“İki takım da galibiyeti hak etmedi”

Stoilov, skorun adil olduğunu ifade ederek, “Bence iki takım da galibiyeti hak etmedi. Milli takım arasından sonra bu maçı oynadık. Ben milli takım aralarını çok sevmiyorum.

Bazı oyuncular milli takıma gidiyor, bazıları bizimle kalıyor. Onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreç bazen oyun ritmimizi kaybettiriyor. Ancak bu kesinlikle bir bahane değil” diye konuştu.

“Gol sonrası geri dönüşü başardık”

Maçın sonuna kadar oyuncularına konsantrasyonu bırakmamaları gerektiğini hatırlattığını belirten Stoilov, “Golü yedikten sonra da maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık. Bunu attığımız golle başardık” ifadelerini kullandı.

“Performansını artırması gereken oyuncularımız var”

Bulgar teknik adam, bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını da dile getirerek şunları söyledi:

“Genel tabloya baktığımda birçok oyuncumuzun performansını artırması gerektiğini düşünüyorum. Performansından mutlu olmadığım oyuncular var.

Bunu düzeltmeleri gerekiyor. Hocalar olarak bu zaten bizim işimiz. Bu durumu düzeltmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız.”