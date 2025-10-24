Borsa İstanbul’un önde gelen şirketlerinden Arçelik A.Ş. (ARCLK), 2025 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Şirket, bu yılın ilk dokuz ayında 6 milyar 435 milyon 806 bin TL zarar açıkladı.

Kâr eden şirket bu kez zararda

Arçelik, 2024’ün aynı döneminde 18 milyar 999 milyon 650 bin TL net kâr elde etmişti. Ancak 2025’in 9 aylık bilançosunda tablo tersine döndü.

Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2 milyar 55 milyon 419 bin TL net zarar açıkladı.

Hasılatta yüzde 6, esas faaliyet kârında yüzde 66 düşüş

KAP bildirisine göre Arçelik’in hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında azaldı.

Şirketin esas faaliyet kârı ise yüzde 66 düşüş gösterdi. Bu düşüş, özellikle yurt dışı satışlardaki daralma ve artan finansman maliyetleriyle ilişkilendirildi.

Özkaynaklarda gerileme: yüzde 8 düşüş

Arçelik’in özkaynaklarında da çeyreklik bazda dikkat çekici bir azalma yaşandı. Şirketin özkaynakları, üçüncü çeyrek sonunda yüzde 8 oranında geriledi. Analistler, bu durumun kârlılıktaki düşüşle birlikte sermaye yeterliliği üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.