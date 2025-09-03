Son Mühür- ''TÜİK aylık yüzde 2.04, yıllık yüzde 32.95, İTO aylık yüzde 1.84, yıllık yüzde 40.84'' enflasyon rakamları açıkladığına dikkat çeken ekonomist İris Cibre,

''Beklenti üzeri aylık enflasyon.

Merkezin hedefi yüzde 24.

Bu hedefe ulaşmak için aylık ortalama yüzde 0.51 enflasyon gelmeli, ki bu mümkün değil

Üst bant tahmini yüzde 29.

Buna ulaşmak için aylık ortalama yüzde 1.51 gelmeli

Bu da pek mümkün görünmüyor.

Merkez hedefe ulaşamayacağını hatta tahmin aralığının dahi üzerinde kalacağını bilerek nasıl faiz indirecek?'' diye sordu.



Borsada düşüş sürüyor...



''Enflasyon rakamları sonrası tahvile satış devam ediyor'' diyen Cibre,

Borsada bankalara da, yüksek enflasyon dolayısıyla faiz indirilemeyecek beklentisi ile ciddi satış geldi,

Bankacılık yüzde -6

Endeks yüzde -2

Dünkü CHP kararının da etkisi devam ediyor.

UsdTry ise aynı seviyede, 41.168

Swap faizleri 10 puan geriledi, yüzde 38.44.'' hatırlatmasında bulundu.