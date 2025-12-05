Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kaybederek 10.918,51 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.05'lik yükselişle 10.923 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Gözler Fed'in faiz kararında...



Küresel piyasalar, ABD'de faiz indirim beklentilerinin sürmesine karşın, küresel jeopolitik risklerin sürmesi yüzünden karışık seyrediyor.

Yatırımcılar ABD'de bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri öncesi yatırımcıların temkinli duruşu nedeniyle karışık bir görünüm izliyor.

Fed'in 9-10 Aralık tarihinde yapacağı toplantıda 25 baz puan faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler artıyor.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,07 geriledi.



Asya borsaları karışık seyrediyor...



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?

Brent petrolün varili ise jeopolitik tansiyonun düşmesiyle yüzde 0,3 azalışla 63,22 dolarda seyrediyor.

Ons altın 4.228 dolardan, gram altın 5.782 TL'den,

Bitcoin 92.072 dolardan işlem görüyor.