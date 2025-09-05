Son Mühür- Çiftin 14 yıllık evliliği, İstanbul’da görülen dava sonucunda tek celsede sona erdi. Sürecin tamamen medeni bir zeminde ve karşılıklı anlayış çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi. Özilhan, boşanmanın ardından yaptığı açıklamada “ihanet yok” vurgusunu öne çıkardı.

Yasemin Özilhan’dan ilk açıklama

Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir. Son günlerde basında yer alan ‘ihanet’ ve ‘aldatma’ içerikli iddiaların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isterim.”

Özilhan ayrıca, çocuklarının gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarını uyum içinde sürdüreceklerini vurguladı.

Çocuklarla ilgili ortak karar

Çiftin Emine (2012) ve Ela (2013) adında iki kızı bulunuyor. Yasemin Özilhan, boşanmanın ardından çocukların sağlıklı gelişimi için ortak bir anlayış içinde hareket edeceklerini belirterek kamuoyuna güvence verdi.

İhanet iddialarına yanıt

Son dönemde basında yer alan ihanet iddiaları, boşanma süreciyle birlikte daha da gündeme gelmişti. Ancak Yasemin Özilhan, açıklamasında bu söylentileri kesin bir dille yalanladı. “Özel hayatımıza ilişkin doğruluk payı bulunmayan haberlerin gündeme gelmesini üzüntüyle takip etmekteyim” dedi.

Nafaka iddiaları gündemde

Boşanmanın ardından kamuoyunun merak ettiği konulardan biri ise nafaka oldu. Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu Gel Konuşalım programında, Yasemin Özilhan’ın aylık 3 milyon TL ve lüks bir ev nafaka olarak anlaştığı iddiaları gündeme taşındı.

Ece Erken, söz konusu söylentiler için “Bence gerçek değil. Bu para yazılır çizilir, her zaman böyledir” yorumunda bulundu.