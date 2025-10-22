Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2025-2028 yıllarını kapsayan maaş promosyon ihalesinin sonuçlandığını açıkladı. Buna göre, emniyet teşkilatı mensuplarına kişi başı 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

2025-2028 dönemini kapsayan ihale sonuçlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin maaş ve ücret ödemelerini kapsayan banka promosyon ihalesinin tamamlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale, Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin en yüksek teklifi vermesiyle sonuçlandı.

Bakan Yerlikaya’nın talimatı sonrası teklifler güncellendi

İhalenin ilk aşamasında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin TL, Türkiye İş Bankası ise 88 bin 500 TL teklif sundu.

Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın devreye girmesiyle bankalardan tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istendi.

Bu süreç sonunda, iki banka da tekliflerini revize etti ve Türkiye İş Bankası’nın teklifi 100 bin TL’ye yükseltilerek ihale komisyonu tarafından en avantajlı teklif olarak kabul edildi.

Emniyet personeline kişi başı 100 bin TL ödenecek

EGM’nin açıklamasında, promosyon anlaşmasının detaylarına da yer verildi.

Buna göre, 2025-2028 döneminde geçerli olacak anlaşma kapsamında, her bir emniyet personeline kişi başı 100 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.