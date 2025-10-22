Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalarda iki yeni yerleşim yerinin kontrolünün ele geçirildiğini açıkladı. Açıklamaya göre, Rusya ordusu Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde ilerleme kaydetti.

Rus ordusu Dnipropetrovsk ve Zaporijya’da ilerledi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ordunun Ukrayna cephesindeki operasyonlarına dair son durum paylaşıldı. Bakanlık, “Merkez ve Doğu Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesinde İvanovka, Zaporijya bölgesinde ise Pavlovka yerleşim birimlerini kurtardı” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Rus birliklerinin bölgedeki savunma hatlarını güçlendirdiği ve cephe hattında ilerleme kaydettiği belirtildi.

“Cephede pozisyonlarımız güçleniyor”

Rusya Savunma Bakanlığı, açıklamasında operasyonların planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’daki operasyonlarda kararlı adımlarla ilerlemekte ve cephe hattında pozisyonlarını güçlendirmektedir.”

Rus medyasında yer alan haberlere göre, İvanovka ve Pavlovka bölgelerinde kontrolün sağlanması, özellikle Zaporijya hattında stratejik avantaj anlamına geliyor.

Hafta sonu Donetsk ve Poltavka’da da ilerleme iddiası

Bakanlık, geçtiğimiz hafta sonu da Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde yeni yerleşim alanlarının ele geçirildiğini duyurmuştu.

Özellikle Poltavka ve çevresindeki çatışmalarda Rus birliklerinin ilerlediği, Ukrayna kuvvetlerinin ise bu bölgeden geri çekilmek zorunda kaldığı iddia edilmişti.