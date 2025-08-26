Son Mühür- Adnan Oktar organize suç örgütü davasında “örgüt üyeliği” suçundan ceza alarak yaklaşık 1,5 yıl hapis yatan Damla Pamir, tahliyesinin ardından farklı bir hayata adım attı. Kamuoyunda “kedicik” olarak bilinen isimlerden biri olan Pamir, cezaevi sonrası sürecinde köklü değişiklikler yaptı.

İmaj ve soyadı değişti

Tahliye sonrasında hayatında radikal kararlar alan Pamir, hem dış görünüşünde hem de kimliğinde değişikliğe gitti. Soyadını değiştiren Pamir, eski imajından uzaklaşarak kendisine yeni bir yol çizmeyi tercih etti.

Eğitim sektöründe görev alıyor

Edinilen bilgilere göre Damla Pamir, İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. Okulun resmi internet sitesinde ismi ve fotoğrafı yer alan Pamir’in, öğrencilerle aktif şekilde derslere girdiği öğrenildi.

“Örgütle bağlarımı kopardım”

Çevresine yaptığı açıklamalarda örgütle hiçbir bağının kalmadığını dile getirdiği öne sürülen Pamir, geçmişteki hayatını geride bıraktığını ve toplum içinde yeni bir kimlik oluşturma çabasında olduğunu belirtti.

Yeni kimliğiyle hayata devam ediyor

Cezaevi sürecinin ardından yeniden topluma karışan Pamir, eğitim alanında kariyer yapmayı seçti. Hem imaj hem de soyadı değişikliğiyle farklı bir kimlikle yoluna devam eden Pamir’in, “yeni bir hayat kurma” hedefiyle hareket ettiği ifade ediliyor.