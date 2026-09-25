Son Mühür- İzmir’de takip edilen konkordato ilanından biri de Havin Gıda İnşaat Malzemeleri ve İnşaat Turizm Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi olmuştu. Şirket, tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket, tekstil ve hazır giyimin yanı sıra inşaat malzemeleri ve turizm alanına da uzanan karma bir iş modeli yapıyordu. Şirket borçlarını zamanında ödeyemediği ve ödeyememe tehlikesi bulunduğu için alacaklarıyla mahkeme gözetiminde anlaşarak borçlarını yeniden yapılandırmak için konkordato başvurusu yapmıştı. Ancak mahkeme şirketin konkordato talebini reddetmişti. Mühlet süreci başlamadan kapanmıştı. Borçlar üzerinde geçici bir koruma kalkanı hiç oluşmamıştı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği bu ret kararı 6 Eylül 2026 tarihinde ilan edilmişti.

Geçtiğimiz aylarda şirket hakkında İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 02/04/ 2026 tarihinde iflas kararı vermişti. Bunun üzerine şirketin iflas tasfiyesi başlamıştı. Daha sonra 16 Eylül 2026 tarihinde mahkeme yeni bir karar vererek İcra ve İflas Kanunu’nun maddesi uyarınca iflasın kaldırılmasına karar verdi. Dolayısıyla şirketin iflas tasfiyesi sona erdirilmiş oldu.

İzmir İflas Dairesi'nin iflas tasfiyesinin kapatıldığına dair metni şu şekilde;

"HAVİN GIDA İNŞAAT MALZEMELERİ VE İNŞAAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 4600394942Vergi Nolu, KOŞUKAVAK MAH. 4218/1 SK. C BLOK Kapı No: 1 D Daire No:BORNOVA/İZMİR İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 02/04/2026 tarih ve2024/948 esas sayılı ilamı sayılı ilamı ile iflasına karar verilen müflis şirketin iflas tasfiyesinin, İzmir 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 16/09/2026 tarih ve2026/752 esas 2026/829karar sayılı ilamı ile İİK'nın 182. maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilmiş olup, Keyfiyet İİK'nın 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur."