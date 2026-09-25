Son Mühür- Haftanın son iş gününe gelmişken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 6 ilçe etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 2 ila 4 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Bornova’da kesinti 4 saate kadar sürecek

Bornova’nın Merkez ve Tuna mahallelerinde 08.41 ile 12.42 saatleri arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi uygulanacak. Kesintinin 4588 Sokak No:21’de meydana gelen ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Urla’da 4 mahalle etkilenecek

Urla’da İçmeler Mahallesi’nde 08.51-10.51 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak. Camiatik, Naipli, Sıra ve Yeni mahallelerinde ise 08.20-11.20 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacak. İZSU, bu kesintiden özellikle yüksek kesimlerin etkileneceğini bildirdi.

Menderes’te iki bölgede su kesintisi

Menderes’in Oğlananası Atatürk ve Oğlananası Cumhuriyet mahallelerinde 09.00-12.00 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi bekleniyor. Ata Mahallesi’nde ise kesinti 08.26-10.26 saatleri arasında yaklaşık 2 saat sürecek.

Bergama ve Güzelbahçe’de de kesinti var

Bergama’nın Maltepe Mahallesi’nde 09.00-11.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Güzelbahçe’nin Yelki Mahallesi’nde ise 07.20-10.20 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacak. Kesintinin 2137 Sokak’taki ana boru arızası nedeniyle bölge vanasının kapatılmasından kaynaklandığı belirtildi.