Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 56 yaşındaki tek yumurta ikizleri Ahmet ve Mehmet Berber, 33 yıldır aynı üniformayı taşıyor. Aynı gün doğan, aynı gün itfaiyeci olan ve aynı gün evlenen ikiz kardeşler, meslek hayatlarını ve yaşam öykülerini İtfaiye Haftası’nda anlattı.

İkizlerin hayatındaki paralellik sadece meslekle sınırlı kalmadı. Kız isteme, nişan ve düğün süreçlerini aynı gün gerçekleştiren kardeşler, evlerini de yan yana kurdu. Yıllardır kıyafetlerinden ev eşyalarına kadar aynı seçimleri yaptıklarını belirten Ahmet Berber, sivil hayatlarında da ayrılmadıklarını ifade etti.

"Yine itfaiyeci olurdum"

Tekeli Organize Sanayi Bölgesi’nde İtfaiye Çavuşu olarak görev yapan Ahmet Berber, mesleğin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Görev süresince çok sayıda yangın ve kazaya müdahale ettiğini belirten Berber, Tire'deki bir trafik kazasında itfaiyeci başka bir ikiz ekiple birlikte ikiz kardeşlerin cenazesini çıkardıkları anı unutamadığını söyledi.

Genç meslektaşlarına disiplin ve işe bağlılık tavsiyesinde bulunan Berber, olumsuzluklara rağmen mesleğe küsülmemesi gerektiğinin altını çizdi. İkizlerin yaşam tarzı çocuklarının meslek seçimini de etkiledi; Ahmet Berber’in iki kızı diş hekimliği, Mehmet Berber’in çocukları ise veteriner hekimlik eğitimi aldı.

"İnsanların kaçtığı yere biz giriyoruz"

Ödemiş İtfaiye Grubu’nda çavuş olarak görev yapan Mehmet Berber ise itfaiyeciliğin yüksek risk ve özveri gerektirdiğini belirtti. Yangın sahasında saatlerce süren kesintisiz çalışmalar yürüttüklerini aktaran Berber, olayın seyrine göre saha içinde anlık kararlar aldıklarını ifade etti. Berber, zorlu şartlara rağmen imkanı olsa aynı mesleği tekrar seçeceğini belirtti.

56 yıldır karıştırılıyorlar

Farklı itfaiye gruplarında çalışsalar da meslektaşları ve çevreleri tarafından sık sık karıştırıldıklarını dile getiren kardeşler, bu durumun aile içinde de yaşandığını kaydetti. Mehmet Berber, babalarının kendilerine ismiyle hitap etmek yerine "oğlum" demeyi tercih ettiğini, yeğenlerinin dahi zaman zaman kendilerini karıştırdığını belirtti.

Güney Bölge Amiri Türkay Kaptan ise iki kardeşi konuşma ve davranış tarzlarına kadar birebir benzedikleri için uzun yıllar ayırt edemediklerini, çözümü burunlarındaki ben farkını takip etmekte bulduklarını söyledi.