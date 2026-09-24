Son Mühür- İzmir'in Bornova ilçesinde belediye ekipleri kentsel konforu artırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şimdi de ekipler Atatürk Mahallesi sakinlerinin uzun yıllardır beklediği iki önemli ulaşım talebini birden hayata geçiriyor.

20 yıllık ulaşım talebi çözüme kavuşuyor

İlgili birim müdürleriyle birlikte mahalleye çıkarma yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hem 20 yıldır çözüm bekleyen 840. Sokak ile Hürriyet Caddesi arasındaki bağlantı sorununu hem de Süleymaniye Caddesi’ndeki tehlikeli eğim problemini çözeceklerini müjdeledi. Başkan Eşki sahada vatandaşla bir araya gelerek talepleri tek tek dinledi.

Atatürk Mahallesi sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracak adımları yerinde inceleyen Başkan Ömer Eşki, eş zamanlı olarak harekete geçtiklerini belirtti. İlk adımın 840. Sokak ile Hürriyet Caddesi arasındaki dik ve dar alan olacak olan projeyi inceleyen Eşki, bölge halkının uzun yıllardır çileye dönen yolculuğunu kısaltacaklarını ifade etti.

Ayrıca Başkan Ömer Eşki ve teknik ekibinin mahalledeki bir sonraki durağı ise Süleymaniye Caddesi oldu. Geçmişte araç ve motosiklet sürücülerinin yol zannederek girdiği ve kazalara davetiye çıkarttığı atıl alan, yaş almış vatandaşların da güvenle yürüyebileceği, su olukları ve korkuluklarla donatılmış estetik bir merdiven yapısına kavuşturuluyor.

Eski merdivenler yenilenecek

Atatürk Mahallesi'nde yürütülen çifte ulaşım seferberliğine dair açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iki ayrı noktadaki çalışmaları ve vatandaşların taleplerini şu sözlerle özetledi:

"Atatürk Mahallesi 840. Sokak ile Hürriyet Caddesi arasında normalde ulaşım çok zordu. 20 yıldır burada bir talep varmış. Bu iki alanı, dar noktada yapılacak bir merdivenle birleştireceğiz. Çok yakında buradaki merdiven hayata geçecek. Yapacağımız çalışmayla burada vatandaşlarımızın isteğini yerine getirmiş olacağız. Artık kısa mesafeleri, uzun alanlar dolaşarak değil de direkt bir merdiven aracılığıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.

Yine Atatürk Mahallesi'nde Süleymaniye Caddesi'nin üstü ve aşağısında eğimli alanlar, eski merdivenler var. Yıllardır vatandaşların buraya merdiven, korkuluk, su oluğu yapılması gibi talepleri vardı. Onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Daha önce burayı yol olarak düşünüp birçok motorun kaza yaptığını, birçok arabanın yanlışlıkla girdiğini biliyoruz. Yaş almış vatandaşlarımızın yolda yorulmadan buralara çıkabilmesi için hem bir korkuluk yapacağız hem de rahat şekilde yürüyebilmeleri için güzel, estetik bir merdiven yapacağız. Bu bölgede yıllardır beklenen sorunu çözmüş olacağız."