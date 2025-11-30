Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ortaklığıyla düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir, 20–22 Ocak 2026 tarihlerinde Fuarİzmir’de gerçekleştirilecek. Fuar, yalnızca uluslararası moda trendlerinin belirlendiği bir buluşma noktası değil; aynı zamanda genç tasarımcıların sektöre adım atması için önemli bir platform niteliği taşıyor.

Finale kalan tasarımcılar açıklandı

“Denge” temalı yarışmada jüri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu finale kalacak 15 isim belirlendi. Finale kalanlar şöyle:



Alireza Moslemi, Buğra Akyel, Buse Doğan, Gülem Öykü Karabıyık, Leyla Bozlakoğlu, Nazlı Ceren Yılmaz, Nazlıcan İnanç, Nehir Karaca, Nihan Selin Paksoy, Seher Yılmaz, Sevgi Aleyna Buzkıran, Simina Avcı, Şule Özçukurlu, Yasemin Kumbasar ve Zeynep Nur Kaya.

Finalist tasarımcılar, İzmir Moda Tasarımcılar Derneği üyesi profesyonel modacıların mentörlüğünde üretim sürecine başlayacak. Fuarİzmir’de düzenlenen çevrim içi bilgilendirme toplantısında finalistlerle mentor tasarımcılar arasındaki eşleştirmeler de tamamlandı.

Final öncesi özel defile düzenlenecek

Finale kalan tasarımlar, IF Wedding Fashion İzmir’den bir gün önce gerçekleştirilecek özel defilede sektör temsilcilerinin beğenisine sunulacak. Ayrıca tüm finalist tasarımlar fuar boyunca sergilenerek ziyaretçilerle buluşturulacak.

Mentörlük yapacak tasarımcılar

Yarışma sürecinde finalistlere mentörlük yapacak İzmir Moda Tasarımcılar Derneği üyesi tasarımcılar arasında şu isimler bulunuyor:



Burak Çiçek, Çağrı Şengül, Dilek Yaldız, Done Özaki, Ezgi Mahir, Melek Özyenilmez, Meltem Aybar, Meriç Sefer, Nergis Şahan, Nükhet Gelen, Taner Tabaklı, Volkan Kerimoğlu, Yasemin Mızrak, Zeynep Olgun ve Zühre Balaban.

Alanında uzman geniş bir jüri

Tasarımcı Övge Yıldızhan Subaşı başkanlığında yürütülen yarışma sürecinde, moda dünyasının önde gelen isimlerinden akademisyenlere kadar uzman bir jüri görev alıyor. Jüride şu isimler yer alıyor:

Amor Garibovic, Belma Özdemir, Erdal Güvenç, Prof. Dr. Ender Bulgun, Erkan Demiroğlu, Erol Albayrak, Esin Özyiğit, İsmail Urhan, Javad Shadkam, Prof. Kemal Can, Doç. Meltem Ok, Dr. Müşerref Zeytinoğlu, Murat Acar, Nadir Demir, Özlem Erkan, Doç. Dr. Serdar Egemen Nadasbaş, Simay Bülbül ve Prof. Dr. Ziynet Öndoğan.

Bu yıl dereceye girecek genç tasarımcıları önemli ödüller bekliyor. Birinci olacak tasarımcı 100 bin TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2027’de performans defilesi düzenleme hakkı kazanacak. İkinci olan tasarımcıya EGSD tarafından 75 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL para ödülü verilecek.