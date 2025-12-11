Son Mühür/Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün katıldığı bir TV programında İzmir’deki işçilerin yaptığı eylem hakkında açıklamalarda bulundu.

Tugay, belediye personel yapısına ilişkin eleştirilerin büyük bölümünün kamuoyunda yanlış algıyla değerlendirildiğini ifade ederek disiplin sorunlarına dikkat çekti ve “Havuzdaki insanları konuşuyorlar. İnsanlar bunların arka planında ne olduğunu bilmiyor. 3 sene içinde 5 kere disiplin suçu işlemiş insanlar… Vatandaşla kavga etmişler” demişti.

Ayrıca Tugay açıklamalarının devamında “ Hiçbirinin yan ödeme alacağı yok. 3 alacak var; 1 TİS’ten kaynaklanan fark var, onu da biz konuştuk, daha ileri tarihe yaymak zorundayız diye. Fazla mesaide gecikme ve ikramiyede var. Bunlar kabul edilebilir. Gıda ve yemek kartlarını ödedik. Mali tabloyu biliyorsunuz; kurumun varlığı önemliyse anlayışlı karşılaması lazım. Sendikanın vazifesi sahadaki arkadaşlara bunu anlatmak. Bize karşı kışkırtmamalı” ifadelerini de kullanmıştı.

DİSK’ten Tugay’a yanıt

Tugay’ın bu açıklamalarına DİSK İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül’den yanıt geldi.

Ercan Gül’ün açıklamaları şu şekilde;

“Cemil Tugay bugün yaptığı açıklamalarında işçilerin 2,3 kalem alacağını söyledi ancak bizim 2 tane ikramiye, 3 aylık gıda kartımız, Kasım ayında ödemesi gereken geriye dönük ödeme, öğrenim yardımı var. 9 kalemizi var. Bürolarda çalışan arkadaşlarımızın mesaileri ödenmedi. Cemil başkanın dediği gibi 2,3 kalem alacağımız yok. Cemil Başkana bürokratlar doğru bilgileri vermeli. Maaşımız hakkında bir tartışma olmamalı. Cemil Başkan’ın onlarca hukukçusu var. Maddede ödenme yapışmadığı halde işçi işten kaçınabilir diyor. İşçiye ceza vermedik ama yarınlarda verebilir ifadeleri bir sosyal demokrat yöneticiye yakışmayan ifadeler. Ceza kesilecekse biz o cezayı çekmeye razıyız. Biz burada bir savaşta değiliz. Sendikacılar olarak şov yapma derdimiz yok. Tek bir derdimiz var. 350 arkadaşımızın işine dönmesi ve yan hakların ödenmesi. İçimizde ya da alanda çalışan arkadaşlar arasında vatandaşlara küfür eden işçi var dedi. Varsa biz o işçinin arkasında durmayız. Disiplin kurulu var ne ceza varsa alır. Film izleniyor gibi bir ifadesi oldu. Bu söylem de yakışmadı. Bu arkadaşlar varsa Disiplin kurullarında neden cezalandırılmadı. Söylemlerin pratikte uygulaması gerekiyor. Hakkımızı ararken konular farklı yerlere gidiyor. Cemil Başkan halka ve vatandaşa kirli bir gösterim sergileyerek burada kötü izlenim oluşturuyor ”