Son Mühür- İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, öğle saatlerinde acı bir trafik kazasıyla sarsıldı. Kemalpaşa Belediyesine ait çöp kamyonunun yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki bir kadına çarpması sonucu kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, olayla ilgili adli sürecin yakından takipçisi olacaklarını duyurdu.

Atatürk Bulvarı'nda korkunç kaza

Olay, ilçenin yoğun güzergâhlarından biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İ.Y. (47) idaresindeki 35 CNR 360 plakalı Kemalpaşa Belediyesine bağlı çöp kamyonu, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Türkan Budak'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz kadın ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, Türkan Budak'ın ne yazık ki olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kamyon sürücüsü gözaltında, soruşturma başlatıldı

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında, çöp kamyonunun sürücüsü İ.Y., ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için adli soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Belediye Başkanı'ndan başsağlığı mesajı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, elim kaza sonrasında büyük üzüntü duyduğunu belirten bir açıklama yayımladı. Başkan Türkmen, yaşamını yitiren vatandaş için duyduğu üzüntüyü ve merhumeye başsağlığı dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Türkmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belediyemize bağlı bir aracın karıştığı kaza sonucunda bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririm."