Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, Şapka Devrimi’nin 100. yıl dönümü onuruna, İzmirli kadınların 100 yıllık şapka kullanım geleneğini mercek altına alan özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Dramalılar Köşkü Galeri Hamam Sanat’ta açılışı yapılan “İzmir’de Kadın Şapka Kültürü” başlıklı sergi, Beki Şikar’ın 26 yıllık kişisel koleksiyonu ile Bonfil ailesinin kapsamlı görsel arşivlerinden derlenen fotoğrafları bir araya getiriyor. İzmir’in zengin çok kültürlü yapısını yansıtan bu özel koleksiyon, 9 Aralık’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Açılış töreninde, şapkanın kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü desteklemedeki rolü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme hamlesi içindeki önemi özellikle vurgulandı.

Çok kültürlü İzmir şapka geleneği

Bornova Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı sergi, İzmir’in farklı din ve kültürlere mensup kadınlarının şapka geleneğini geniş bir perspektiften sunuyor. Beki Şikar’ın titizlikle oluşturduğu şapka koleksiyonunun yanı sıra, Selim ve Sarit Bonfil’in aile albümlerinden seçilen görseller ve derinlemesine tarihsel araştırmalar serginin temelini oluşturuyor. Bu eserler, daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihe Saygı – Yerel Koruma Ödülü’ne layık görülen bir çalışmanın üzerine inşa edildi.

Modadan kimliğe: Şapkanın toplumsal izleri

Sergi, farklı inançlardan ve toplumsal sınıflardan gelen İzmirli kadınların davetler ve günlük yaşamlarında kullandığı şapkaların sosyolojik ve tarihsel hikayelerini bir araya getiriyor.

Küratörlerden ve koleksiyon sahibinden değerlendirmeler

Serginin küratörlüğünü üstlenen Selim Bonfil’in dijital fotoğraf arşivi, Sarit Bonfil’in gerçekleştirdiği sözlü tarih kayıtları ve moda tasarım uzmanı Dilek Himam’ın analizleri, sergiyi zengin bir kültür tarihi anlatısına dönüştürdü. Koleksiyon sahibi Beki Şikar, 26 yılda biriktirdiği bu "sanat eserlerini" gelecek nesillere aktarma arzusunu dile getirerek, serginin İzmir’de kaybolmaya yüz tutan şapkacılık zanaatına ilham vermesini umut ettiğini belirtti. Şikar, ayrıca İzmir’in üç farklı din ve kültürden gelen kadınlarının şapka geleneğine dikkat çekerek Bornova Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

Cumhuriyet'e saygı duruşu: Cesur ve bağımsız duruşun simgesi

Küratör Selim Bonfil, koleksiyondaki her parçanın İzmir’in kültürel çeşitliliğini ve kadınların toplumsal gelişimini yansıttığını ifade ederken, serginin Şapka Devrimi’nin 100. yıl dönümünde Atatürk’ün modernleşme hamlesine duyulan saygının bir ifadesi olduğunu söyledi. Sarit Bonfil ise, sergiyi besleyen görsel ve sözel kaynakların, şapkanın sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda kadının kamusal alandaki cesur ve bağımsız duruşunun simgesi haline geldiğini vurguladı. Akademisyen Dilek Himam'ın gönderdiği mesajda da şapkanın, Cumhuriyet dönemi modasında kadınların değişen rollerini en güçlü şekilde temsil eden sembollerden biri olduğuna işaret edildi.

Başkan vekili Ertürk: "Kadın kafaya takarsa devrimi yapar"

Bornova Belediyesi Meclis Başkan Vekili Tansel Ertürk, açılışta yaptığı konuşmada Şapka Devrimi’nin modern Türkiye’nin en simgesel adımlarından biri olduğunun altını çizerek, "Türk kadını, bu devrimin gereğini layıkıyla yerine getirmiştir," dedi ve eserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini iletti.