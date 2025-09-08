Süper Lig’de milli aranın ardından 5’inci hafta maçında Kayserispor’a konuk olacak Göztepe, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı takım, orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile vedaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki futbolcuya 1. Lig’den özellikle Iğdır FK’nın talip olduğu belirtiliyor.

Ahmed Ildız’ın Göztepe Kariyeri

Ahmed Ildız, 2023-2024 sezonunda Alanyaspor’dan Göztepe’ye transfer oldu. O sezon 1. Lig’de 18 maçta forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 2 asistle oynadı. Geçen sezon Süper Lig’de sarı-kırmızılı formayı 24 maçta terleten Ildız, 3 gol kaydetti.

Bu Sezon Performansı ve Transfer Durumu

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sınırlı süre alan Ahmed Ildız, 3’üncü haftadaki Fatih Karagümrük deplasmanında sadece 3 dakika sahada kalabildi. Göztepe yönetimi ile temas halinde olan Iğdır FK, transferde önemli mesafe kat etti.

Göztepe’nin Transfer Planları

Sarı-kırmızılılar, dış transferde Rennes’ten kaleci Doğan Alemdar, golcü Bartuğ Yıldırım ve Galatasaray’dan Ahmed Kutucu ile ilgileniyor. İç transferde ise Ahmed Ildız’ın takımdan ayrılması gündemde.