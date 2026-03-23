Son Mühür / Osman Günden- İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, 3 Mayıs’ta yapılacak birlik başkanlığı seçimlerine tek aday olarak girmeye hazırlanıyor. Göreve olağanüstü seçimle geldiklerini hatırlatan Ata, geçen 2,5 yıllık süreçte hayata geçirilen projelerle teşkilatın yapısını güçlendirdiklerini belirterek yeni döneme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Ata, seçimlerin ardından esnaf odaklı çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek, teşkilatta ‘İstikrar’ vurgusu yaptı.

Son Mühür’e özel: Sarnıç’ta dev proje ilk kez açıklandı

Seçim süreci öncesinde en dikkati çeken açıklama ise Gaziemir Sarnıç’ta hayata geçirilecek proje oldu. Ata, iş yeri ve konutlardan oluşan yatırım planını ilk kez açıkladı. Başkan Ata, “Seçime yetiştirdiğimiz bir projemiz var. Tüm süreci tamamladık. Dosyamız da Gaziemir Belediyesi’nde. Seçimden hemen sonra ya da kısa süre içinde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Projede 10 iş yeri ve 24 konutun yer alacağı belirten Başkan Ata, söz konusu yatırımın esnaf teşkilatına düzenli gelir sağlayacak önemli bir kaynak olacağının altını çizdi. Ata, Sarnıç projesinin birlik için stratejik bir adım olduğunu ve kısa sürede devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

Çeşme’deki arazi için değerlendirme süreci başladı

Ata, yalnızca Sarnıç projesiyle sınırlı kalmayacaklarını belirterek, Çeşme’de bulunan birlik arazisine ilişkin de yeni bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Birliğe ait taşınmazların atıl kalmaması için değerlendirme sürecine girdiklerini ifade eden Ata, “Esnaf kazanıyor. Yöneticiler bir şekilde seçilecek. Yapılan 116 seçimin hepsine katılmaya çalıştım. Bir günde 8 ila 9 tane seçim yaptık. Bir an önce adaylı seçimler yapıldı. Aynı günde yetişmesi zor olsa da elimizden geleni yaptık. Seçimler bittikten sonra herkesi ziyaret edeceğiz. Geçen dönem göreve geldiğimiz an nerede ne yerimiz var ne mülkümüz var hepsini değerlendirdik. Şimdi de Çeşme'de arsamız var burayı değerlendirme sürecindeyiz. Bu sürede boş durmaması adına birliğe aile tapulu alanımızı 2 sene içerisinde değerlendirdik ve buradan 2 milyonluk bir getirimiz oldu. Kimsenin bilmediği Dikili'de dubleks bir yapımız çıktı. Şu an buralar içinde işlemler yapıyoruz. Buralar bize emanet edilmiş yerler, bir kuruşuna zeval getirmeyeceğiz” diye konuştu.

Buca Gölet mesajı: Görüşmeye devam edeceğiz

“Buca Gölet bizden önceki dönemde Lokantacılar Odası’ndan alınmış. Göreve gelir gelmez burası için görüşmelere başladık” bilgisi de veren Ata, şunları söyledi: “Buca Gölet’in içinde 3 dönüm bize özel bir alan üzerine görüştük. Seçimlerde belediye başkanı değişince bu konular yarım kaldı. Başkan Görkem Duman’a da konuyu götüreceğiz. Bu alanda 3 dönümlük alacağımız var. Bura hakkında işlem yapacağız” dedi.

Başkan Eşki’ye bir tepki daha: Herkes kendi işini yapacak

Belediyeler esnaf odalarının işleyişine müdahale etmemesi gerektiğini belirten Ata, "Belediyeler birçok odamıza karşı aday çıkardı. Ayakkabıcılar odasının seçimi 7 Ocak’ta yapıldı. Seçime bir hafta kala Bornova Belediye Başkanı aday çıkartıp kol kola gezdi. Bu durumu onaylamıyoruz. Herkes kendi işini yapacak. Önce belediye kendi işini yapacak sonra odalarla bir sorunu varsa karşımıza kendisinin çıkması gerekiyor. Foça’da da belediye seçimlere birebir karşıtı. Belediyelerin bu tarz olaylardan uzak durması gerekir" çıkışında bulundu.

“Belediyeler esnafı gelir kapısı görmemeli”

Belediyelerin uyguladığı yüksek ruhsat harçları ve su tarifelerinin esnafı ciddi şekilde mağdur ettiğini belirten Ata, “Bazı bölgelerde yüzde bin 600’e varan artışlar yaşandı. Katı atık bedellerinin de hizmetle orantısız şekilde talep ediliyor. Belediyeler esnafı bir gelir kapısı olarak değil, çözüm ortağı olarak görmesi gerek" dedi.

Emeklilik sistemindeki eşitsizliklere dikkati çeken Ata, "Bağ-Kur’lu esnafın 9 bin gün, SSK’lı çalışanların ise 7200 günle emekli olabiliyor. Bu durum sosyal adaleti zedelemekte. Ayrıca esnafın emeklilik için borcunun tamamını değil, ihtiyaç duyduğu kadar gün satın alabilmesine yönelik düzenleme yapılması gerekmekte" diye konuştu.

"Kayıt dışıyla mücadele sürüyor"

İESOB’un 2025 yılını kayıt dışı ile mücadele yılı ilan ettiğini belirten Ata, bu kapsamda özel denetim ekipleri kurulduğunu ve 5 bine yakın iş yerinin denetlendiğini açıkladı. Mücadelenin 2026 yılında da aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulayarak iş yeri kiralarında yaşanan artışa ek olarak stopaj yükünün esnafın üzerinde kaldığını belirten Ata, "Yüzde 20’lik bu yükün mal sahipleri tarafından karşılanması gerekmektedir. Öte yandan yemek kartı ve POS cihazlarındaki yüksek komisyon oranlarının da esnafın kazancını ciddi şekilde düşürüyor" ifadeleri kullandı.

“Mesleki eğitim teşvik edilmeli”

Küçük esnafın korunması gerektiğinin de altını çizen Başkan Ata, "Zincir marketlerin ve hipermarketlerin faaliyet alanlarının yeniden düzenlenmesi gerekmekte. Bu işletmelerin sattıkları ürün gruplarına sınırlama getirilmesi gerektiğini ifade etti. 4+4+4 eğitim sisteminin çırak bulmayı zorlaştırdığını da belirten Ata, "Birçok sektörde kalifiye eleman sıkıntısı çekildiği görülüyor. Mesleki eğitimin teşvik edilmesi gerek. Berberden fırıncıya kadar birçok meslek grubunda ciddi açık bulunmakta" diye ifade etti.

Savaşın enflasyon üzerinde baskı oluşturdu

Petrol fiyatlarındaki artış ve küresel belirsizliklerin enerji maliyetlerini yükselttiğini belirten Ata, bu durumun başta ulaşım sektörü olmak üzere tüm esnaf gruplarını etkilediğini ifade etti. Artan enerji maliyetlerinin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Ata, akaryakıttaki artışların önemli bir kısmının devlet tarafından sübvanse edilerek dengelenmeye çalışıldığını söyledi.

3 Mayıs öncesi ‘birlik’ mesajı

Görev süresi boyunca hem yeni projelere odaklandıklarını hem de geçmişten gelen sorunları çözmeye çalıştıklarını belirten Ata," Yıllardır ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren otel ve düğün salonunun yasal hale getirildiğini ve yeniden ekonomiye kazandırdık. İzmir genelinde oda seçimlerinin önemli bir değişim sürecine sahne oluyor, şimdiye kadar 24 odada başkan değişti ve süreç devam etmekte" diyerek sürecin devam ettiğini belirtti.

3 Mayıs’ta yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Ata, "Sürecin birlik ve istikrar içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Tek adaylı bir seçim süreci öngörülüyor. Ben tüm teşkilatı seçimlere davet ediyorum" diye konuştu.