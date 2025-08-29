Son Mühür/ Emine Kulak - Türkiye'nin en eski markalarından ve İzmir'in en önemli simgelerinden İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 94'üncü kez kapılarını açtı.

Açılış töreni, Kültürpark Lozan Kapısı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliğinde Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Tugay: İzmirlilerin kalbi fuarla başka çarpar

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kentin belleğinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Tugay şunları söyledi:

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,” İzmir’i cumhuriyetin kalbinin attığı yer olarak tanımlarız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmir’de fuarlar yapın diye talimat verdi. Ve İzmir’de İEF başladı. İzmir’den 94 yıldır yaşayan insanlar İzmir fuarının açıldığı dönemde İzmirlilerin kalbi başka çarpar. İzmirliler bu fuarda anılarına yeni anılar eklerler. Fuar İzmirlilerin kalbinde her zaman var olmaya devam edecek. Fuarımız İZFAŞ şirketimizin organizasyonu ve Ticaret Bakanlığımızın iradesiyle düzenleniyor. Dünyanın en köklü uluslar arası fuarlarından bir bu fuarın ömrü 100 yıla yaklaşıyor. 1927’de ilk fuar gerçekleşti. 1928 yılında da uluslar arası nitelik kazandı. 1936 yılında ise bu alana Kültürpark alanına taşındı. Atamız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün amacı İzmir’de hareketle ticareti canlandırmaktı. Şehrimiz bu misyondu. O günden bu güne bırakmadı. Vizyonuyla temelleri atılan bu organizasyon 94 yıldır sürüyor. Kapılarını tüm dünyaya açmak ve kültürel sosyal açıdan gelişmeyi amaçlamıştı. Uluslar arası fuara ilk kez üye olarak görenini yerine getirdi. Fuarımızın uluslar arası barışa da katkı sağladığını söylemek isterim. İzmir Entegrasyonal Fuarı barış alanı oldu. Her yıl 1 milyon ziyaretçisiyle kentimiz bu fuara onur ile ev sahipliği yapıyor. Özel etkinlikler neşeli buluşmalar ve özel olduğuna inandığımız sergilerimiz ve yeni açtığımız Göl Gazinosu gibi bazı alanlarımız fuar ile birlikte sizinle buluşacak. Bugün de yeni çağın içinde bulunduğumuz yılların fuarcılık anlayışını bilerek, farkında olarak kendine yeni kimlikler oluşturmaya çalışıyor. Biz iyiliği, dostluğu, barışı bir araya gelerek kurabileceğimizi düşünüyoruz. Burada sadece turizm, ticaret konuşmuyoruz aynı zamanda dostluğu, neşeyi bir arada paylaşıyoruz. Ne kadar zor günler yaşarsak yaşayalım dünyayı güzellik kurtaracak. İnsanı sevmekle başlayacak her şey. Aramızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. 94. İEF kutlu olsun “dedi.

COLAKOVİC: BU YILIN TEMASI BİZİM İÇİN ANLAMLIDIR

İzmir'in iş birliği açısından fuarın güçlü sembolü olduğunu ifade eden Bosna-Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, “Biz bu olağanüstü etkinlikte Türkiye’nin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. İzmir köklü mirası ve ileriye dönük mirası ile sadece Türkiye ekonomisin temel taşı değil açıklığın ve uluslararası iş birliğinin güçlü bir sembolüdür. İEF, mütevazı bir sergi olarak başlamış bugün kültürel ve ekonomik değişim platformuna dönüşmüştür. Bu yılın teması bizim için son derece anlamlıdır. Çünkü Balkanlar zenginlikleri ve karmaşıklığı ile canlı kültürün ve tarihi zorluğun merkezi olmuştur” ifadelerini kullandı.

AĞAR: FUARIMIZ ETKİ ALANINI ARTTIRIYOR

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, "İEF, Türkiye’nin en prestijli markaları haline gelmiştir. Yoğun programı nedeniyle bakanımız bizlerle birlikte olamadı. Bakanlığımız himayelerinde gerçekleştirilen bu organizasyonun hazırlanmasında özveri gösteren kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum. Milletimizin bağımsızlık yolculuğunda dönüm noktası olan 30 Ağustos’un 103’üncü yılı, Malazgirt Zaferi’nin954’üncü yıl dönümü idrak ettiğimiz günlerde köklü fuar düzenleyerek bayramlarımıza heyecan katıyoruz. Buz zaferler yalnızca askeri başarı değil aynı zamanda milletimizin inançla neleri başarabileceğinin en güçlü kanıtı. Güç dengelerinin hızla değişim gösterildiği, üretim ve tedarik zincirlerinin derinden etkilendiği dönemden geçiyoruz. Böylesine dönemde Türkiye olarak küresel diplomasinin merkezinde kendini konumlandıran ev bölgesel iş birliğini önceleyen duruş sergiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki böyle dönemlerden ülkemizi ekonomik anlamda en avantajlı olarak çıkartmanın yolu ülkemizin ekonomik ve ticaret ilişkilerini geliştirmekten geçiyor. İzlediğimiz başarılı politikaların katkısıyla ekonomimiz büyüme performansını sürdürürken milli gelirde 1.3 trilyon doları aşan düzeye ulaştık. Dünya ticaretinde yavaşlama ve resesyon riskine karşı artış eğilimini sürdürüyoruz. Mal ihracatımız Temmuz itibariyle 270 milyar dolar ile tarihi seviyeye ulaştı. Hizmet ihracatı ise 117 milyar 700 milyon dolar seviyesine ulaştı. Cari açığımız önemli oranda azalarak Haziran 2025 itibariyle 18 milyar 900 milyon dolara kadar geriledi. İEF de bu çabalarımızın en güzel örneklerinden biri. Fuarımız etki alanını her geçen gün arttırarak devam ediyor.

İzmir’i her alanda hak ettiği konuma ulaştırmak adına cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda önemli adımlar attık. 22 yılda kritik yatırımlar günümüz rakamlarıyla 1 trilyon 275 milyar liraya ulaştı. Bizler de bakanlık olarak tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Bu kapsamda İzmirli firmalara bakanlık tarafından 1 milyar 200 milyon TL kaynak sağlandık. Sadece bu yıl 687 milyon TL destek sağlandı. 24 milyar dolarlık ticareti ile İzmir, ülkemiz ticaretinin ve sanayisinin ana damarlarından birini oluşturuyor. İzmir’i daha fazla üreten ve ihraç eden bir konuma ulaştırmak için çalışacağız. İzmir yalnızca Ege’nin değil fuarcılığın kalbinin attığı şehir. İEF’in her geçen yıl daha fazla coşkuyla açılması için her türlü desteği veriyoruz." dedi.