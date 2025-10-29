Son Mühür- Televizyon dünyasında büyük merakla beklenen A.B.İ dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizi, güçlü kadrosu ve dikkat çekici hikâyesiyle şimdiden sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

Başrollerde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu

OGM Pictures imzalı dizide, usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu başarılı bir cerrah olan Doğan Hancıoğlu’nu, genç kuşağın sevilen ismi Afra Saraçoğlu ise avukat Çağla Öncü karakterini canlandıracak. İkili, hikayede hem mesleki hem duygusal açıdan zorlu bir sınavın merkezinde yer alacak.

Kadroya iki güçlü isim daha katıldı

Yapım ekibinden gelen son bilgilere göre, dizinin oyuncu kadrosuna Serkay Tütüncü ve Esra Şengünalp de dahil oldu.

Esra Şengünalp, avukat Çağla Öncü’nün ablası Mahinur karakterine hayat verecek.

Serkay Tütüncü ise Yılmaz rolüyle seyirci karşısına çıkacak ve Hancıoğlu ailesinin avukatı olarak hikayede önemli bir rol üstlenecek.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler

Dizinin yönetmenliğini, sinema ve televizyon dünyasının başarılı isimleri Taylan Biraderler ile Murat Aksu üstleniyor. Hikayenin dramatik yapısı ve karakter derinliği, usta yönetmenlerin deneyimiyle ekrana taşınacak.

Senaryoda güçlü kalemler

Senaryo ekibinde ise televizyon dünyasının tanınan isimleri yer alıyor. Dizinin senaryosu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alınıyor. Yapım ekibi, insan ilişkileri, etik ikilemler ve aile bağlarını sorgulayan etkileyici bir hikaye sunmayı hedefliyor.

A.B.İ dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Aile Bir İmtihandır adını taşıyan dizide şu isimler rol alıyor:

Kenan İmirzalıoğlu (Doğan Hancıoğlu)

Afra Saraçoğlu (Çağla Öncü)

Diren Polatoğulları (Behram)

Sinan Tuzcu (Sinan Hancıoğlu)

Tarık Pabuçcuoğlu (Tahir Hancıoğlu)

Asude Kalebek (Melek Hancıoğlu)

Nihal Koldaş (Saadet)

Serkay Tütüncü (Yılmaz)

Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan)

Yaren Yapıcı (Gülsüm)