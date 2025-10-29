Son Mühür/Merve Turan- Beşiktaş’ın deneyimli futbolcusu Necip Uysal, eşi Nur Uysal ile birlikte ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Çift, mutlu haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

“Ailemiz büyüyor” notuyla paylaştı

Bir süredir evli olan ve bir kız çocukları bulunan Uysal çifti, yeni bebek haberini mavi temalı bir pasta eşliğinde verdikleri pozla duyurdu. Fotoğrafta, Nur Uysal’ın belirginleşen hamile karnı dikkat çekti. Necip Uysal, paylaşımına “Ailemiz büyüyor” notunu ekleyerek mutluluğunu ifade etti.

Tebrik yağmuru

Futbolcunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Takım arkadaşları, futbol camiasından isimler ve taraftarlar, yorumlarda Uysal çiftine tebrik mesajları iletti.

Mutlu aile tablosu

Beşiktaş altyapısından yetişen ve uzun yıllardır siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal, özel hayatındaki bu güzel gelişmeyle de dikkat çekti. Çiftin ikinci bebeklerini ne zaman kucaklarına alacakları ise merak konusu oldu.