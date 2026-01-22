Son Mühür/ Seçil Ünlü- Türkiye genelinde icra daireleri tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. 2026 yılının ilk verileri, borçluluk oranının toplumsal bir patlama noktasına geldiğini gösteriyor. Geçen yıla oranla icra dosyalarındaki artış korkutucu boyutlara ulaşırken, her 3 vatandaştan biri icra dosyasıyla karşı karşıya.



Dosya Sayısı Nüfusu Zorluyor...



Türkiye’de icra dairelerindeki toplam dosya sayısı, 2026 yılı itibarıyla 24 milyonun üzerine çıktı. Bu rakam, Türkiye’deki toplam hane sayısıyla neredeyse kafa kafaya gelmiş durumda. Sadece 2026 yılının ilk iki haftasında açılan yeni dosya sayısı 424 bini bularak birçok küçük ilin nüfusunu geride bıraktı.



Her 10 kişiden kaçı borçlu?

Veriler ve bankacılık raporları, vatandaşın cüzdanındaki tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye’de her 10 kişiden 6’sı bankalara veya şahıslara borçlu durumda. İcra Aktif olarak her 3 kişiden 1’inin icra dairesinde açık bir dosyası bulunuyor. Borçluların yüzde 12’den fazlası, borcunu ödeme imkanının "hiç olmadığını" belirtiyor.



Geçen yıla göre korkutan artış...



2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, tablonun ne kadar korkutucu boyuta geldiğini gözler önüne seriliyor. Geçen yıl 22,3 milyon olan dosya sayısı, bir yıl içinde yaklaşık 2 milyon adet arttı. En dikkat çekici değişim ise "takipteki kredilerde" yaşandı. Batık kredi miktarı bir yılda yüzde 101 artış göstererek 300 milyar TL’den 600 milyar TL’nin üzerine fırladı.



Mutfak masrafı kredi kartına emanet...



Ekonomistler, icra patlamasının temel nedenini artan yaşam maliyetleri ve daralan alım gücüne bağlıyor. Maaşıyla ay sonunu getiremeyen vatandaşın kredi kartına ve ek hesaplara yönelmesi, yüksek faiz ortamıyla birleşince "borç çevrilemez" hale geldi.

Bir yıl önce günde ortalama 2.600 yeni dosya açılırken, bugün bu rakam günlük 8.500’ü aşmış durumda.

Bir icra dosyasının ortalama kapanma süresi 900 günü aşmış durumda. Bu, borçluluğun sadece ekonomik değil, aynı zamanda kronik bir hukuki sorun haline geldiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekiliyor.