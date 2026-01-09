Son Mühür - DSİ Genel Müdürlüğü, İzmir’in içme suyu ihtiyacının yıllık ortalama 250 milyon metreküp seviyesinde bulunduğunu, bu ihtiyacın yaklaşık yüzde 70’inin yeraltı suyu kaynaklarından, yüzde 30’unun barajlardan karşılandığını açıkladı.

Açıklamada, yeraltı suyu kullanımı ve yeni kuyu açılışlarının DSİ iznine tabi olduğu hatırlatılarak, 2023 yılı sonuna kadar İZSU adına toplam 840 adet yeraltı suyu kullanım belgesi düzenlendiği belirtildi. 2024 yılında 61, 2025 yılında ise 200 yeni kuyu ve yenileme kuyusu için izin verildiği bilgisi paylaşıldı.

DSİ, özellikle “son iki yılda İZSU tarafından yapılan tüm kuyu açma ve yenileme taleplerinin eksiksiz şekilde karşılandığını” vurguladı. Ayrıca DSİ tarafından açılan 13 kuyunun da devir ve kiralama yöntemiyle İZSU’ya tahsis edildiği bildirildi.

“Sorun izin değil, işletme planlaması” vurgusu

Basın açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yeraltı suyu kuyularının bakım, devreye alma ve ilave kuyu süreçlerinde gecikmeler yaşandığı, bu nedenle içme suyu yükünün barajlara bindirildiği kaydedildi. Bu durumun barajlardaki su seviyelerinin hızla düşmesine yol açtığı ifade edildi. DSİ, özetle İZSU Genel Müdürlüğünün içme suyu işletme planlarına uymadığını belirtti.

Kayıp-kaçak oranı ve Manisa vurgusu

Açıklamada İzmir’de içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranının yüzde 27 olduğu, bunun yıllık yaklaşık 68 milyon metreküp su kaybı anlamına geldiği aktarıldı. Bu miktarın Tahtalı Barajı’nın depolama kapasitesine yakın olduğu vurgulandı.

İzmir’e Manisa Sarıkız ve Göksu kaynaklarından yapılan yeraltı suyu tahsislerine ilişkin detaylı rakamlar paylaşılırken, yeni kuyu ve yenileme başvurularına mevcut tahsisleri aşmayacak şekilde izin verildiği bildirildi. Talep edilen 8 yeni kuyu için etüt ve etkileşim çalışmalarının da tamamlanma aşamasında olduğu açıklandı.

Eyüp Kadir İnan’dan sert çıkış

DSİ açıklamasının ardından AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İZSU’nun DSİ’den talep ettiği kuyu yenileme izinlerinin yoğun görüşmeler sonucunda eksiksiz karşılandığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya teşekkür etti.

İnan, paylaşımında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a seslenerek, “Artık bahanelerin arkasına sığınmayın” ifadesini kullandı. DSİ raporlarında yer alan “şebekedeki kayıp-kaçağı düzeltin” uyarısına dikkat çeken İnan, yaz aylarında İzmir’in susuz bırakılıp ardından “engelleniyoruz” algısı oluşturulmaması gerektiğini savundu. Açıklamasında siyasi eleştirilerini de sertleştiren İnan, İzmir’in sahipsiz bırakılmayacağını vurguladı.

Su yönetimi tartışması siyasetin merkezinde

DSİ’nin teknik verilerle yayımladığı basın açıklaması ve ardından gelen siyasi çıkış, İzmir’in içme suyu yönetimi konusundaki tartışmayı yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Tartışmanın önümüzdeki günlerde belediye ve merkezi yönetim hattında yeni açıklamalarla devam etmesi bekleniyor.