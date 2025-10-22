Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında, iki milli futbolcumuzun mücadelesi sahne alacak. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, bu akşam Kenan Yıldızlı Juventus ile kozlarını paylaşacak.

Hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya’nın köklü kulübü Real Madrid ile İtalya’nın güçlü ekibi Juventus’un karşılaşacağı dev mücadele, bu akşam saat 22.00’de Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma, canlı olarak Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Muhtemel 11'ler belli oldu: Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchoumeni, Bellingham, Arda, Rodrygo, Vinicius, Mbappe. Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal, Koopmeiners, Kenan, David.