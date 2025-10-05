Son Mühür- Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Madrid’de olduğunu duyurdu. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, bazı taraftarlar tarafından eleştirilerin hedefi haline geldi.

Taraftarlar ikiye bölündü

Galatasaray taraftarları, Icardi’nin tatil tercihi konusunda ikiye ayrıldı. Bir kesim, yıldız futbolcunun fiziksel olarak tam formunda olmadığını belirterek milli arada bireysel antrenmanlara devam etmesi gerektiğini savundu. Diğer taraftarlar ise oyuncunun kısa bir molayı hak ettiğini, yoğun maç temposu sonrası dinlenmesinin doğal olduğunu dile getirdi.

Kulüpten resmi bir açıklama yok

Galatasaray yönetimi veya teknik ekipten konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Icardi’nin izin dönüşünde takımla birlikte antrenmanlara katılması bekleniyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Madrid paylaşımı, futbol gündeminde büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada “Icardi çalışmalıydı” ve “Herkesin tatil hakkı var” etiketleri kısa sürede trend listelerine girdi.