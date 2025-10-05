Son Mühür- Nihat Kahveci, derbi sonrası yaptığı değerlendirmede Galatasaray’ın oyuna hâkim olmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlandığını vurguladı. “Galatasaray topa sahip oldu ama hiçbir şey üretmedi. Barış Alper Yılmaz enteresan bir şekilde sanki ilk kez maça çıkan bir futbolcu gibiydi. Potansiyelli şutları ıskaladı, kötü şutlar attı. İşin içinde yoktu, Yunus Akgün yoktu.” ifadelerini kullandı.

“Osimhen çok agresifti”

Kahveci, maçta dikkat çeken bir pozisyon üzerinden Osimhen’in tavırlarını da değerlendirdi:

“Osimhen’de bilmiyorum ne sıkıntı var ama çok agresifti sahanın içinde. Yine bugün çok koştu, mücadele etti ama Emirhan’a doğru bir ayak savurma var. Ben tekrarını niye göremiyorum! Eğer bu sağ ayağı sallayıp bilerek vurduysa, VAR çağırsa kırmızı verebilir. Sonrasında boğazlama var karşılıklı. Bak sarı kesin ama şu tekrarını izleyelim ya!” dedi.

“Beşiktaş topa sahip olmalıydı ama olmadı”

Derbinin genel oyun anlayışına değinen Kahveci, Beşiktaş’ın eline geçen fırsatı değerlendiremediğini belirtti:

“Yunus Akgün’ü bir daha böyle bulamazsın, Barış Alper’i bu kadar kötü belki göremezsin. Osimhen mücadele ediyor ama onu iyi tutmuşsun; böyle bir Galatasaray’ı bulmuşsun topu onlara veriyorsun. Sen topla oynayacaksın ki pozisyonlar üret. İşin bu tarafında Beşiktaş sınıfta kaldı.” ifadelerini kullandı.

“Torreira ve İlkay Gündoğan en iyilerdi”

Galatasaray’da öne çıkan isimleri de değerlendiren Kahveci, iki futbolcunun performansını ön plana çıkardı: “Ayrıca da İlkay Gündoğan bence Torreira’yla beraber Galatasaray’ın en iyi oyuncusuydu.” dedi.

Derbi sonrası genel tablo

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi, yüksek tempoya rağmen gol yollarında etkisiz geçen bir mücadele olarak kayıtlara geçti. Nihat Kahveci’nin yorumları, özellikle Osimhen’in agresif tavrı ve Beşiktaş’ın oyundaki pasifliği üzerinde durarak, iki takımın da hücum yönünde sınıfta kaldığına dikkat çekti.