Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Bonzie Colson'un hastanede yapılan kontrollerinde sağ dizinde zorlanma tespit edildi. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Euroleague'in 21. haftasında 8 Ocak Perşembe günü Dubai Basketbol ile oynadığı karşılaşmada Bonzie Colson sağ dizinden sakatlık yaşadı.

"En kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz"

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bonzie Colson'un, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bonzie Colson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." denildi.