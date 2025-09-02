Son Mühür - Süper Lig’in güçlü takımı Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmasının ardından, ezeli rakip Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi’den yeni ve dikkat çeken bir paylaşım daha yapıldı.

''5. yıldızla övünüyorlar...''

Tecrübeli forvet, Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu’nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabında tekrar paylaştı ve dikkat çekici bir mesaj ekledi. Icardi, paylaşımına "Henüz 4. yıldızı kazanamadılar ama 5. yıldızla övünüyorlar" notunu yazdı.