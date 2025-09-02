Son Mühür - Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, beklentilerin altında kalan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Diego Carlos ile yollarını ayırdı.

Como'ya kiralandı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Diego Carlos'un, İtalya temsilcisi Como'ya kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı oyuncumuz Diego Carlos'un kiralık transferi konusunda İtalya'nın Como Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

'Sakatlık' göndermesi

Kulübün yaptığı açıklamanın son cümlesi ise dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımda yer alan ''Diego'ya sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi gözlerden kaçmadı. Taraftarlar, sık sık sakatlık yaşayan Diego Carlos’a bu sözlerle gönderme yapıldığını öne sürdü.

Öte yandan Diego Carlos’tan Fenerbahçe’nin resmi hesabına yanıt gecikmedi. Brezilyalı futbolcu, kulübün “Sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz” ifadesini tekrar ederek teşekkür etti ve “Tanrı bu sezon sizi korusun” mesajını paylaştı. Carlos’un yorumuna çok sayıda gülücük emojisi eklemesi dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede binlerce beğeni topladı.