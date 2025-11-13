Son Mühür - Ligde zor günler yaşayan Beşiktaş’ta yeni kriz konusu Rafa Silva oldu. Siyah-beyazlı takımın önde gelen yıldızlarından Rafa Silva’nın futbolu bırakmayı düşündüğü öne sürüldü.

Futbolu bırakmak istediğini iletti

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre, 32 yaşındaki Portekizli oyuncu, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı görüşmede Başkan Serdal Adalı’ya futbolu bırakmak istediğini iletti. Bu görüşmenin ardından Beşiktaş yönetimi harekete geçti ve Genel Koordinatör Serkan Rençber’i devreye soktu. Ancak Rafa Silva’dan olumsuz yanıt geldi; oyuncunun Rençber ile görüşmek istemediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın’a ise, “Hocaya çok saygı duyuyorum ama kararımı verdim, fazla bir şey değişmez” dedi.

23 gol, 15 asist

Beşiktaş tribünlerinin sevgilisi haline gelen Rafa Silva’nın bu kararı, taraftarlar arasında şok etkisi yarattı. Son lig maçında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı öne sürülen Rafa, geçen sezondan bu yana Beşiktaş’ta skora en fazla katkı yapan oyuncu konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlı formayla 65 maçta 23 gol ve 15 asist üreten Portekizli yıldız, taraftarların en güvendiği isimlerin başında geliyordu.