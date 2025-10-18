Son Mühür - Galatasaray'da son maçlarda yedek kalan ve bu yüzden takımla ısınma çalışmalarına katılmayan Mauro Icardi hakkında açıklama yapıldı. Icardi'nin menajerinin, yıllık 10 milyon euro kazanan oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için daha yüksek maaş talep ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu konudaki bir soruya şöyle yanıt vermişti:

Icardi, sözleşmesinin son yılında. Bize çok şey katan değerli bir oyuncu. Yeni bir sözleşme konusu şu an gündemimizde değil. Sezon ortasında kulüp olarak bu konuda karar vereceğiz”

'Talep gelmedi' açıklaması

Galatasaray Kulübü Yönetimi'nin, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili çıkan iddialara yanıt verdiği bildirildi. Türkiye gazetesi haberine göre, yönetimden Icardi veya menajerinden yeni sözleşme için daha yüksek ücret talebinde bulunulmadığı belirtildi. Ayrıca, yöneticilerin Icardi’nin geleceğine dair kararların ocak ayına kadar detaylı şekilde değerlendirileceği ve ortak bir yol haritası oluşturulacağı ifade edildi.