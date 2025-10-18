Son Mühür - Süper Lig'in 9. haftasında bugün Beşiktaş-Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor-Trabzonspor ve Başakşehir-Galatasaray karşılaşmaları gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu karşılaşmalarda görev alacak VAR hakemlerini duyurdu.

VAR hakemleri belli oldu

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Dolmabahçe’de bulunan Tüpraş Stadı’nda saat 17.00’de karşılaşacak. Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek ve VAR hakemi olarak Alper Çetin görev alacak. Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize’de saat 17.00’de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek, VAR hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. Süper Lig lideri Galatasaray ise bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Başakşehir ile saat 20.00’de oynayacak. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek ve VAR hakemi Sarper Barış Saka olacak.