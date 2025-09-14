Tatlıses, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından kızı Gülşen ile bir fotoğrafını paylaşmış, “Bu benim Gülşen’im, kimseyle kavga etmez” notunu düşerek dikkat çekmişti. Bu sözler, aralarının bozuk olduğu bilinen diğer kızı Dilan Çıtak’a gönderme olarak yorumlanmıştı.

Torunu Berfin sosyal medyada ilgi odağı

Öte yandan Gülşen’in kızı Berfin Karakeçeli, Tatlıses ailesinin genç kuşağının öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Güzelliğiyle dikkat çeken Berfin’in doğum günü kutlamasında paylaşılan kareler sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Teyzesi Melek Zübeyde’nin “Dünya güzeli maşallah” yorumu da ilgi gördü.

Oxford hayali

Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan Berfin Karakeçeli, eğitimine yurt dışında devam etmeye karar verdi. Genç isim, dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi’ne başvurdu. Başvurusunun sonucu henüz açıklanmasa da bu gelişme, dedesi Tatlıses’in yıllar önce söylediği “Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık?” sözünü akıllara getirdi.