Son Mühür- Yaklaşık üç yıl süren ilişkisini geçtiğimiz hafta sonlandıran oyuncu Hande Erçel, ayrılık sonrası uzun bir süre sessizliğe büründü. Sosyal medya hesaplarından da uzak kalan Erçel, günler sonra yaptığı paylaşım ile hayranlarının karşısına çıktı.

Evlilik beklentisi ve ayrılık detayları

Evlilik hazırlıkları beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Hande Erçel ve Hakan Sabancı, ayrılık sonrasında sosyal medya hesaplarındaki tüm ortak fotoğrafları kaldırdı. Bu gelişme magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

İddialar ve yalanlamalar

Çiftin ayrılığıyla ilgili en çok konuşulan iddialardan biri, Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüştüğü ve Erçel’i aldattığı yönündeydi. Ancak hem Sabancı hem de Chew, söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı.

Bir diğer iddia ise, Erçel’in evlilik planları yapmak istediği ancak Sabancı’nın bu fikre sıcak bakmadığı yönündeydi. Ayrıca Sabancı ailesinden özellikle annesi Arzu Sabancı’nın, ünlü oyuncuyu gelin olarak istemediği öne sürüldü.

Hakan Sabancı’dan açıklama

İddialara yanıt veren Hakan Sabancı, “İlişkimiz güzel gidiyordu, fakat sonlandırdık. Bu kararın üçüncü kişilerle hiçbir ilgisi yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan yorumlar saygısızlık içeriyor. Annem çok üzülüyor ve sonunda açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu iki kişinin kararı. Bir kez konuşuyorum, daha fazla konuşmayacağım” ifadelerini kullandı.

Hande Erçel’den sert çıkış

Ayrılığın ardından İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Hande Erçel, gazetecilerin “Barışma ihtimali var mı?” sorusuna, “Ben konuşmak istemiyorum. Daha önce de söyledim, konuşmayacağım. Çok teşekkür ederim” yanıtını vererek konuyu kapattı.

Sosyal medyada ilk paylaşım

Uzun süre sosyal medyada sessiz kalan Erçel, hayranlarının deyimiyle adeta inzivaya çekilmişti. Günler sonra sessizliğini bozan oyuncu, Instagram hesabından ayna karşısında verdiği bir fotoğrafı paylaştı ve paylaşımına yalnızca “selam” notunu düştü. Bu kısa paylaşım, kısa sürede gündeme oturdu.