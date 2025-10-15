Son Mühür - Uzun yıllardır hem sesi hem de sahne performanslarıyla iz bırakan İbrahim Tatlıses, sadece müzik alanında değil, ticari yatırımlarıyla da gündemde yer alıyor. Sahip olduğu mülkler, işletmeler ve taşınmazlarla adeta bir servet imparatorluğu oluşturan Tatlıses’in mal varlığı, birçok kişiyi şaşırtacak düzeyde. Geçmişte medyada yayımlanan “serveti dudak uçuklatan ünlüler” listesinde adının birinci sırada yer almasına sert tepki gösteren ünlü sanatçı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek tüm mal varlığını yazılı bir liste halinde açıklamış ve altına “İbrahim Tatlı Servet” notunu düşmüştü.

Ayrı ayrı şehirlerde mal varlıkları

İbrahim Tatlıses’in sadece İstanbul’daki yatırımları bile oldukça dikkat çekici. Seyrantepe’deki 1,5 dönümlük arazisinde bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu’nun ofis binası ile By Tatlıses Giyim’e ait bir atölye ve mağaza bulunuyor. Aynı bölgede üç dairesi daha olan Tatlıses’in ayrıca Sarıyer’de bir villası, Hadımköy’de bir konağı, Şanlıurfa’da bir dairesi ve üç dönümlük bir arsası bulunuyor. İzmir Narlıdere’deki Folkart Evleri’nde bir daire, Bodrum Bitez’de 48 daireli Tatlıses Paradise apartmanları, bir villa ve 26 odalı, denize sıfır bir otel de Tatlıses’in yatırım portföyünde bulunuyor. Ayrıca aynı bölgede 6,5 dönümlük ayrı bir arsası da mevcut. İbrahim Tatlıses’in Kuşadası’ndaki yatırımı ise adeta bir turizm devi niteliğinde. Toplam 8 dönümlük arazi üzerine inşa edilen 6 katlı Tatlıses Otel, 157 odası ve 314 yatak kapasitesiyle iş dünyasındaki en büyük adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. TV Kanalları ve araç filosu İbrahim Tatlıses’in medya yatırımları da oldukça dikkat çekici. İstanbul’da beş kebap salonu, bir uydu kanalı, D-Smart üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalı ve çeşitli illerde yayın yapan Tempo TV, Tatlıses’in denetiminde bulunuyor. Tatlıses’in kişisel ve şirket araç filosunda 1 tekne, 2 sürat teknesi, 2 Mercedes otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin ve 20 adet şirket aracı bulunuyor.