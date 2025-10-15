Son Mühür - Türkiye’nin en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir reklam yüzü olduğu ünlü bir jean markasıyla rekor niteliğinde bir anlaşma imzaladı. Tatlıtuğ’un bu iş birliğinden kazanacağı 44 milyon TL, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kariyerine manken olarak başlayan ve oyunculukta önemli başarılara imza atan Tatlıtuğ, 2027’ye kadar geçerli yeni reklam anlaşmasıyla tekrar gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yıllardır temsil ettiği jean markasıyla rekor bir ücret karşılığında iş birliğini sürdürme kararı aldı.

Dudak uçuklatan anlaşma

Tatlıtuğ, yüksek marka değeri ve güvenilirliği sayesinde hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada en etkili ve en yüksek ücretli reklam yüzlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni anlaşmayla alacağı 44 milyon TL, 2025 yılı asgari ücretinin yaklaşık 2.000 katına denk geliyor ve bir asgari ücretlinin yaklaşık 166 yıl boyunca çalışmasına eş değer. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı kullanıcılar bu kaynakların ünlülere değil toplumsal projelere yönlendirilmesi gerektiğini savunurken, bazıları da yüksek reklam gelirlerini eleştirdi.