Son Mühür - 10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söylemesiyle dikkat çeken Atakan Kayalar, bugünlerde 17 yaşına geldi. Aradan geçen yıllardaki değişimi ise internete yansıyan bir fotoğraf karesiyle yeniden gündeme taşındı.

Türkiye, 10 yaşındaki Atakan Kayalar’ı sosyal medyada paylaşılan görüntülerle tanıdı. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini anlatan ve okuduğu eserlerden söz eden Kayalar, o dönem internette en çok araştırılan isimler arasında yer aldı.