Son Mühür - 10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söylemesiyle dikkat çeken Atakan Kayalar, bugünlerde 17 yaşına geldi. Aradan geçen yıllardaki değişimi ise internete yansıyan bir fotoğraf karesiyle yeniden gündeme taşındı.
İnternette en çok aranındı
Türkiye, 10 yaşındaki Atakan Kayalar’ı sosyal medyada paylaşılan görüntülerle tanıdı. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini anlatan ve okuduğu eserlerden söz eden Kayalar, o dönem internette en çok araştırılan isimler arasında yer aldı.
250 kitap okuduğunu dile getiren Atakan Kayalar, küçük yaşına rağmen felsefe kitaplarına olan ilgisi ve açıklamalarıyla sosyal medyada “Filozof Atakan” olarak anılmaya başlandı.
Saçlarını uzattı, zayıfladı...
Atakan’ın son hali, internete yansıyan bir fotoğraf karesiyle yeniden gündeme geldi. Bir kafede çalışanlarla fotoğraf çektiren Kayalar’ın saçlarını uzattığı ve oldukça zayıfladığı görüldü.