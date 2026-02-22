Bir dönemin en gözde çeyiz parçaları arasında yer alan el örgüsü fiskoslar, kanaviçeler ve danteller bugün dijital satış platformlarında dikkat çekici fiyatlarla satışa sunuluyor. Özellikle 80’li ve 90’lı yıllarda evlerin baş köşesini süsleyen bu ürünler, artık koleksiyon niteliği taşıyan parçalar olarak görülüyor.

İkinci el sitelerinde yer alan ilanlarda 500 bin TL, 325 bin TL ve 150 bin TL gibi bedeller talep ediliyor. Rakamları görenler ilk bakışta şaşırıyor. Ancak ilan sahipleri, ürünlerin el emeği ve nadir bulunur özellikte olduğunu vurguluyor.

Fiyatlar ürünün nadirliğine ve işçiliğine göre değişiyor

Piyasa verilerine göre el emeği ürünlerin değeri; kondisyonuna, desenine ve işçilik detaylarına göre farklılık gösteriyor. Büyük bir sabırla hazırlanan fiskoslar ve kanaviçe işlemeler, seri üretim ürünlere göre daha özel kabul ediliyor. Özellikle nadir desenlere sahip olan parçalar için daha yüksek rakamlar isteniyor.

Uzmanlar ise bu fiyatların “talep edilen bedeller” olduğunu hatırlatıyor. Yani her ilan edilen rakamın mutlaka o seviyede satışa dönüştüğü anlamına gelmediğini belirtiyorlar. Gerçek bir ticari karşılık için ürünün antika değeri ve tarihsel niteliğinin belgelenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlardan dolandırıcılık riskine karşı uyarı

Yüksek meblağlı ilanlar sonrası uzmanlar hem alıcıları hem satıcıları uyarıyor. Ürünün antika niteliği taşıyıp taşımadığının profesyonel ekspertiz raporuyla desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor. Aksi halde yüksek tutarlı alışverişlerde mağduriyet yaşanabileceği belirtiliyor.

Özellikle dijital platformlarda yapılan işlemlerde tescilli kurumlar aracılığıyla hareket edilmesi öneriliyor. Bu tür ürünlerin gerçek değeri, ancak uzman incelemesiyle netlik kazanabiliyor.

Antika ve retro ürünler yatırım aracı olarak görülüyor

Seri üretimin hakim olduğu günümüzde el emeği ürünlere ilgi yeniden artmış durumda. Bu ilginin yalnızca nostaljiyle açıklanamayacağı ifade ediliyor. Antika ve retro eşyaların birer yatırım aracı olarak görülmesi, çeyiz sandıklarında yıllarca saklanan parçaları adeta küçük birer servete dönüştürmüş.

Nadir bulunan motifler, ince işçilik ve el emeğinin verdiği değer, bu ürünleri koleksiyoncular için cazip hale getiriyor. Kimi ilanlar şimdiden büyük ilgi toplarken, piyasada nasıl bir denge oluşacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Görünen o ki, dünün sade ev süsleri bugün bambaşka bir finansal değere ulaşmış durumda.