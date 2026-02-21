Son Mühür- Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği “Doğa” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, kariyerindeki yükselişini reklam dünyasında da sürdürüyor. Genç oyuncu, yeni imza attığı reklam anlaşmasıyla magazin ve sektör gündeminin odağına yerleşti.

Reklam yüzü oldu

Başarılı oyuncu, bir diş macunu markasının reklam yüzü olarak kamera karşısına geçti. Markanın yüzü olması, Türkoğlu’nun popülerliğinin reklam dünyasında da güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu.

8 saatlik çekimden 32 saniyelik film

Reklam filmi çekimleri yaklaşık 8 saat sürdü. Uzun süren hazırlık ve prodüksiyon sürecinin ardından toplam 32 saniyelik bir reklam filmi hazırlandı.

15 milyon TL’lik anlaşma

Sıla Türkoğlu’nun bu reklam anlaşmasından 15 milyon TL kazandığı öğrenildi. Oyuncunun özellikle ağız yapısı ve diş estetiğinin marka tarafından beğenildiği ifade edildi.

Saniye başına yaklaşık 469 bin TL

Toplam 32 saniyelik reklam filminde yer alan Türkoğlu’nun, saniye başına yaklaşık 469 bin TL kazandığı hesaplandı.