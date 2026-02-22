Son Mühür - Şarkıcı Aysu Baçeoğlu, katıldığı bir programda ünlü komedyen Cem Yılmaz’la yaşadığı ilginç bir anısını anlattı. Bir gösterisi için Yılmaz’dan yer rica ettiğini belirten Baçeoğlu, “"Cem'e en ön sıradan protokol yeri istediğimi söyledim. Kendisi de gayet nazik karşılayıp kaç kişi olacağımızı sordu" ifadelerini kullandı.

''O telefondan sonra bir daha hiç aramadı..."

Baçeoğlu, 10 kişilik bir grup olduklarını söylemesinin ardından beklemediği bir durumla karşılaştığını ifade etti. Ünlü isim, "10 kişi deyince 'Tamam Aysu'cum, beş dakikaya seni arıyorum' dedi ama o telefondan sonra bir daha hiç aramadı" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını esprili bir dille anlattı.