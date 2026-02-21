Son Mühür / Beste Temel- “Güzel Köylü”, “Eve Düşen Yıldırım” ve “İçimdeki Fırtına” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gizem Karaca, ekran yolculuğunun yanı sıra özel hayatındaki gelişmelerle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

2017’de evlenmişti

33 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, geçtiğimiz yıl ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Anne olma mutluluğunu geçen yıl yaşadı

Karaca, Haziran 2024’te dünyaya gelen kızı Leyla Yaz ile ilk kez annelik duygusunu tattı. Ünlü isim, doğumdan bu yana bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etmiş, paylaşımlarında gizli tutmuştu.

Kural bozdu

Gizem Karaca, son paylaşımıyla bu kararını değiştirerek minik kızının yüzünü ilk kez takipçilerine gösterdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

“Yaz’ın sıkı takipçileri varmış”

Oyuncu, kızının gelişim sürecine dair detayları da samimi bir dille anlattı. Karaca, Leyla Yaz’ın bir hafta sonra 8 aylık olacağını belirterek artık kendi başına oturabildiğini, düşe kalka emeklemeye başladığını ve bir yerlere tutunarak ayağa kalkma denemeleri yaptığını ifade etti.

Emzirmenin yanında günde üç öğün ek gıda tükettiklerini söyleyen ünlü isim, alt iki dişinin çıktığını, uyku düzeninin günde üç uyku şeklinde olduğunu ancak hala destekle uyuttuğunu aktardı.

Karaca ayrıca geceleri kızlarının aralarında uyuduğunu ve onu yanlarından ayırmayı henüz denemediklerini dile getirdi.