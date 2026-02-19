Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Şubat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi.

Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonlarda bazı şüphelilerin evlerinde arama yapılmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Ünlü isimler soruşturma kapsamında

Adliyeye sevk edilenler arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve stilist Kemal Doğulu da yer aldı. Operasyon, sanat ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Ne olmuştu?

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerden toplam 52,46 gram marihuana ele geçirildiği bildirilmişti.

Soruşturmanın; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak, kullanılmasını kolaylaştırmak suçları kapsamında yürütüldüğü açıklandı. Bu kapsamda toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Edis hakkında yakalama kararı

Soruşturma kapsamında şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Görgülü’nün operasyondan bir gün önce Brezilya’ya gittiği tespit edilmişti.

Öte yandan katkı maddesiz gıda ürünleriyle bilinen Züber markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

Eski milli sporcu da gözaltında

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında eski milli sporcu Adem Kılıçcı da bulunuyor.

Gözaltına alınan isimler

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler şöyle: Hakan Tunçelli, Murat Dalkılıç, Rıza Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Murathan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan.